Tornano i concerti al sorgere del sole

Torna da proprio da domani, e fino al 20 agosto una delle rassegne più attese dell’estate musicale sammarinese. L’Alba sul Monte... in Concerto è ormai una piacevole abitudine sul Titano. L’associazione musicale Camerata del Titano, organizzatrice e sostenitrice del progetto, propone anche per questo 2023 un cartellone vario nei generi e ricco nei contenuti, con artisti che faranno emozionare e divertire. "Questo evento – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – che, voglio ricordarlo anche quest’anno, nacque per volontà del compianto Romeo Morri, è ormai un appuntamento tradizionale dell’estate sammarinese. La musica all’alba della Camerata del Titano guidata dal maestro Ciavatta è piacevole ed apprezzata da visitatori e turisti". Come da tradizione, si inizia la penultima domenica di luglio, agli Orti dell’Arciprete dietro la Basilica del Santo, una terrazza che consente una visione unica di un panorama mozzafiato e di avere una poltrona in prima fila per vedere sorgere il sole. Appuntamento alle 6 del mattino con Accordion concert orchestra. Da alcuni anni è una consuetudine inaugurare questa rassegna di concerti con il suono della fisarmonica, un punto fermo delle ultime edizione che ogni anno viene declinato in modo nuovo originale e diverso. Per questa 15esima edizione, il concerto inaugurale sarà affidato ad una piccola Orchestra di fisarmoniche, capeggiata da tre docenti fra i più prestigiosi di questo strumento: Paolo Vignani, Gabriele Marangoni, e Sergio Scappini. L’aria rarefatta che spira agli Orti dell’Arciprete e il levare del sole saranno il contesto ideale per musiche che spaziano dal romanticismo di Gounod e Dvorak, fino alle atmosfere più calde e contemporanee di Loewe e Piazzolla. Il 30 luglio sarà la volta de I grandi classici non della ‘classica’. In ogni edizione viene sempre inserito un concerto di genere diverso dalla musica classica, con qualche elemento legato al termine ‘classico’. Poi, via via, seguiranno tutti gli altri appuntamenti. Al termine dei concertiseguirà la colazione con caffè e bomboloni per tutti.