Tornano i film nella sala di Sant’Agostino

Lo aveva promesso il parroco stesso, inaugurando i restaurati spazi dell’ex cinema Sant’Agostino: "Torneremo a fare anche il cinema, abbiamo già predisposto gli impianti". Una promessa mantenuta da don Vittorio Metalli. E oggi nella sala Sant’Agostino si riaccenderà finalmente lo schermo, grazie alla rassegna Parole in pellicola. Verrà proiettato uno dei capolavori del cinema neorealista italiano, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Appuntamento oggi alle 18 nella sala dell’ex cinema, riportata a nuovo splendore grazie al corposo intervento di restauro, terminato nel 2020. Saranno Gianfranco Miro Gori, studioso di cinema ed ex direttore della Cineteca, e Sabrina Zanetti, presidente di Acli arte e spettacolo della provincia di Rimini, a introdurre la proiezione. Insieme a loro anche la scrittrice Grazia Nardi. Quello di oggi sarà un evento da non perdere, non solo per i cinefili (verrà proposta la versione restaurata di Ladri di biciclette), ma anche per tutti coloro che non hanno ancora visto come sono stati recuperati e valorizzati gli spazi dell’ex cinema a fianco alla chiesa di Sant’Agostino. L’ingresso all’evento è libero, fino a esaurimento posti.