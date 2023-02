Tornano i film per bimbi alla domenica: ecco Ernest e Celestine

Oggi alle 17 all’Astra torna il cinema per bambini e ragazzi: sullo schermo il nuovo cartone di ‘Ernest e Celestine’. Martedì sera alle 21 ‘I migliori giorni’, di Edoardo Leo. Dopo la candidatura agli Oscar ‘Ernest e Celestine’ sono tornati per una nuova avventura: la loro amicizia unica e il loro amore per la musica li porteranno a scoprire mondi fantastici, in una storia poetica e commovente che affascinerà grandi e piccini. ‘I migliori giorni’ è il primo film che vede Edoardo Leo come regista. È diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, che seguono varie storie e personaggi.