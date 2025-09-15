Tornano i pattuglioni nelle scuole: "Controlli straordinari alle superiori. Useremo anche i cani antidroga"

Suona la prima campanella oggi per oltre 40mila studenti nel Riminese. E presto nelle scuole superiori partirà una campagna di controlli delle forze dell’ordine. Ad annunciarlo è il questore Olimpia Abbate (in foto). "Stiamo preparando una serie di attività nelle scuole, con l’impiego anche delle unità cinofile – spiega il questore – Crediamo sia importante mettere in campo questo tipo di controlli, a tutela degli stessi ragazzi". Il piano verrà discusso e organizzato a breve con il prefetto Giuseppina Cassone e le altre forze dell’ordine. I controlli nelle scuole prenderanno il via tra poche settimane e saranno usati anche i cani antidroga.

"Il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti tra i più giovani sarà uno degli obiettivi della campagna di controlli, ma non l’unico – continua il questore – L’attività prevede anche azioni e attività di prevenzione contro il bullismo e iniziative per un uso consapevole dei social". Iniziative, queste ultime, che polizia di Stato e carabinieri portano avanti già da anni nelle scuole, ma che saranno potenziate. I controlli si concentreranno al mattino, durante le lezioni ma anche all’ingresso e all’uscita dalle scuole. La campagna delle forze dell’ordine riguarderà in particolare le superiori, ma l’intenzione è quella di estendere i controlli anche ad altre scuole. Un’attività, prosegue ancora il questore, che servirà anche "contro l’eventuale presenza di pedofili fuori dalle scuole", visto che gli episodi purtroppo nell’ultimo anno scolastico non sono mancati.

Il dispiegamento di agenti nelle scuole, conclude non il questore, non vuole essere un’azione repressiva. "Da parecchi anni non si fanno controlli costanti e mirati nelle scuole del Riminese. Quest’anno, compatibilmente con gli altri servizi nel territorio, cercheremo di essere molto più presenti. Lo faremo non certo per ‘militarizzare’ le scuole, ma nell’interesse e nella tutela dei ragazzi".

Manuel Spadazzi