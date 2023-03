Tornano i voli delle vacanze Nuove rotte per il ‘Fellini’ ma la Germania non decolla

Niente voli dalla Germania per il ’Fellini’, nemmeno per questa stagione. Nonostante i tentativi fatti da Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto di Rimini. Per avere di nuovo rotte dalla Germania "bisognerà attendere i prossimi anni: è uno dei nostri obiettivi", assicura Leonardo Corbucci. L’ad di Airiminum confida di strappare, già per la stagione in corso, una nuova rotta extraeuropea. "Ci stiamo lavorando, e le trattative sono a buon punto. Se l’operazione andrà in porto, annunceremo presto l’arrivo di questa nuova compagnia e del primo volo da Rimini". Intanto va definendosi il programma dei ’voli delle vacanze’ dei riminesi. Come in passato, i voli saranno operati dalla Neos. Che ha già ufficializzato i collegamenti per Sharm El Sheik, Minorca, Rodi e anche per Djerba in Tunisia. Sul sito della compagnia è già possibile vedere le date dei voli disponibili: i primi partiranno a inizio settembre, gli ultimi alla fine di ottobre. "Ma sia Neos che altre compagnie – dice Corbucci – potrebbero aggiungere presto altre destinazioni" per i voli delle vacanze, operati insieme ad alcuni tour operator. Con le rotte di Ryanair, che avrà quest’anno 9 destinazioni (tra cui Praga), Wizzair, Luxair e Neos, il ’Fellini’ punta a una stagione da 400mila passeggeri. Ancora pochi rispetto agli obiettivi che i comuni della costa e l’aeroporto si sono dati. Per questo Palazzo Garampi ha coinvolto Ieg e le altre amministrazioni, per poter investire sull’aeroporto e riuscire a ottenere molti più voli, arrivando così nel giro di pochi anni a un milione di passeggeri. "Siamo contenti – conclude Corbucci – che ci sia quest’attenzione da parte delle istituzioni e degli operatori privati. Insieme possiamo sviluppare la crescita del ’Fellini’".

Manuel Spadazzi