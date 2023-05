Tornano in mare la tartarughe impigliate nelle reti

Dagmar e Lemon ieri sono tornate a nuotare in mare. Le tartarughe sono state liberate dai volontari di Fondazione Cetacea. Dagmar, 50 centimetri di lunghezza al carapace, 14 chili e un’età stimata di dieci anni, era impaziente di raggiungere il mare tanto che più volte ha tentato di uscire dalla bacinella in cui i biologi marini l’avevano sistemata. Lemon, 25 chili e 12 anni, è rimasta più tranquilla, ma una volta sulla sabbia è stata la più rapida a entrare in acqua. Entrambe erano rimaste impigliate nelle reti. "Sono arrivate in condizioni non gravissime ma accusavano un principio di annegamento. Ora stanno bene".