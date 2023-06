Tornano le Frecce Tricolori Mostra con cimeli e test di volo

In alto i cuori. E gli sguardi. Tornano gli assi del cielo, le Frecce Tricolori. La Pan, Pattuglia acrobatica nazionale, si esibirà in avvitamenti, giri della morte, cabrate, picchiate, loop e ’passi dell’ubriaco’ sul mare di Rimini sabato 10 giugno, con inizio dello show dell’aria dalle 16 (venerdì prove libere). Un ritorno attesissimo quello dei campioni dell’Aeronautica militare, che faranno stare coi ’nasi all’insù’ migliaia di riminesi e turisti.

In attesa dei voli, martedì taglio del nastro della mostra organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica di Rimini per celebrare il Centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare. Nella sala Roma del Palazzo del Turismo tanti eventi dedicata all’Arma Azzurra. Mostra tematica con 14 pannelli illustrativi e cimeli in esposizione – sulla storia del volo dai primordi sino ai giorni nostri, incentrando il percorso su Rimini e i suoi legami con il volo e l’Aeronautica Militare. Uno spazio per il 130° Pony Club – Frecce Tricolori, club gemellato con l’Arma riminese, che riunisce i fans riminesi della Pattuglia Acrobatica. E attenzione, si potrà provare il simulatore ludico con esercizi di volo effettuati in assoluta sicurezza.

Nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì alle 18, tre conferenze incentrate sui temi della sicurezza del volo, dei droni e sui velivoli senza pilota, del soccorso aereo, tenute da ufficiali che vestono o hanno vestito, l’uniforme azzurra e che parleranno delle originali e autentiche esperienze vissute in prima persona. L’ingresso è gratuito e la mostra sarà aperta da martedì a sabato pomeriggio quando inizierà lo show delle Frecce Tricolore.