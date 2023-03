Tornano le giornate dedicate a Tonino Guerra Film, spettacoli e incontri per ricordare il poeta

Film, spettacoli e incontri. Tornano a Santarcangelo e a Pennabilli le Giornate di Tonino Guerra, in ricordo del grande poeta e sceneggiatore. L’omaggio parte domani, giorno del compleanno (è nato il 16 marzo 1920). A Pennabilli si leggeranno le poesie di Guerra alla scuola media, alla biblioteca comunale di Santarcangelo (dalle 13,30) la proiezione di alcuni film sceneggiati da Tonino: da E la nave va a Il Cane e il suo generale, da Amarcord per finire alla sera con Tempo di viaggio. Nello stesso giorno a Pennabilli (alle 18) incontro con Natalia Nusinova. Il 18 a Rimini l’evento con Andrea Guerra musicista e figlio del poeta, nel ’Bosco dei nomi’ dedicato a Tonino (14,30). Il 20 alla biblioteca di Santarcangelo (20,30) sarà presentata la nuova edizione del libro Le lucciole a cura di Lora Guerra, che dialogherà con Rita Giannini e l’editore Piergiorgio Pazzini. Il 21 (giorno dell’anniversario della morte) a Pennabilli arriva il circo di Slava Polunin, infine il 25 a Santarcangelo lo spettacolo per Tonino della Filodrammatica ’Lele Marini’.