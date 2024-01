Tornano le giornate del farmaco a San Marino. I medicinali verranno donati alla Caritas

Tornano, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio, le giornate di raccolta del farmaco, organizzate in collaborazione con Banco Farmaceutico onlus. L’evento, promosso dall’Istituto alla sicurezza sociale, quest’anno festeggia la 14esima edizione in Repubblica. Nei giorni scorsi il segretario di Stato Mariella Mularoni, insieme ai vertici dell’Iss e agli organizzatori, capitanati dal presidente del Banco Farmaceutico Sergio Daniotti, sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, presentando i lodevoli risultati raggiunti dalla raccolta del farmaco in territorio in questi ultimi anni. Le farmacie sammarinesi si sono infatti attestate ai primi posti per raccolta di medicinali tra gli oltre 4.900 esercizi italiani aderenti all’iniziativa, a conferma della particolare sensibilità e generosità dei suoi cittadini. Le farmacie coinvolte saranno anche per questa edizione quelle di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore e i farmaci che si potranno donare sono quelli senza obbligo di ricetta e già predisposti negli espositori dedicati.

Durante tutta la giornata di sabato 10 febbraio, oltre al personale in turno nelle farmacie, si aggiungeranno circa 60 volontari che si alterneranno, in turni di un’ora ciascuno, per informare e supportare l’utenza nella scelta dei prodotti da donare. Tutte le confezioni di medicinali raccolte, come in passato, saranno destinate alla Caritas San Marino-Montefeltro.