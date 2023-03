Tornano le navette per la spiaggia Anche Viserba adesso ci spera

Tutti al mare, ma (possibilmente) non in auto. Perché di parcheggi ce ne sono pochi, e nella zona di Rimini nord, da Torre Pedrera fino a Rivabella, dall’8 aprile scatterà pure la nuova zona a traffico limitato che vieterà l’accesso a chi non ha il pass. Palazzo Garampi si affida così anche per quest’anno alle navette, per cercare di limitare i disagi e incentivare i riminese a lasciare la macchina in garage. E il servizio di trasporto quest’estate potrebbe replicare anche a Viserba, dove si annunciano tanti problemi con la nuova Ztl.

Intanto già dall’8 aprile ripartirà lo Shuttlemare, per la zona di Rimini sud, dal porto a Marebello. Siamo già al terzo anno per la navetta che porta (gratuitamente) i riminesi al mare. Il servizio negli anni è cresciuto, ha chiuso il 2022 con quasi 41.500 passeggeri. Si replica anche quest’anno, da Pasqua. Il servizio, gestito da Start Romagna, sarà disponibile ogni sabato e domenica, e anche nei giorni prefestivi e festivi, dalle 9 alle 21. Poi, dal 2 giugno, sarà attivo tutti i giorni (negli stessi orari). Si potrà prenotare attraverso la nuova app My Start Romagna: il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto. Inoltre sarà possibile prendere la navetta anche da uno degli parcheggi scambiatori (Clementini, Garden, via Chiabrera, Palas, via Giuliani, Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni).

Anche a Viserba si sta pensando sempre più seriamente a offrire, per l’estate, un servizio di navetta. "Ci stiamo muovendo – conferma Gabriele Bernardi, tra coloro che si sono più battuti in questi anni per togliere il traffido dal lungomare – insieme agli albergatori. Si stanno valutando costi e modi per un servizio navetta per portare le persone dai parcheggi a monte della ferrovia al lungomare e viceversa". Il servizio verrebbe fatto con i trenini e "consentirebbe, a riminesi e turisti, di raggiungere senza problemi alberghi e spiagge, locali e negozi". Ma se lo Shuttlemare per Rimini sud è finanziato dal Comune, per quanto riguarda la navetta a Viserba sarebbero i privati a farsene interamente carico.

Da Palazzo Garampi fanno capire che, per ora, non sono previsti fondi per un’eventuale navetta a Rimini nord. "In passato è stata fatta – ricorda l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – con scarsi risultati. Ma stiamo aumentando i parcheggi, come nel caso di via Pallotta". Nessun dubbio invece sullo Shuttlemare a Rimini sud. "Il numero di passeggeri, nel 2022 quasi triplicato, e il gradimento riscontrato tramite i questionari agli utenti – dice la Frisoni – ci hanno portato a confermare per il terzo anno di fila questo importante servizio gratuito di mobilità rivolto a riminesi e turisti, con l’obiettivo di alleggerire il traffico".

Manuel Spadazzi