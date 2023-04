Tornano le storie tra le nuvole

A Riccione torna ‘Storie tra le nuvole’, rassegna rivolta ai giovani lettori di età compresa tra i tre e gli otto anni. Curata dalla Biblioteca comunale, è in programma da domani alle 17. Si apre con Fiabe bestiali raccontate dai lettori volontari, per poi proseguire il 5 maggio con Un giardino di storie. Novità dell’edizione 2023, sabato 13, sarà Una lettura malfatta, appuntamento curato dai ragazzi della Cooperativa Cuore 21, articolato in due incontri per bambini, alle 15,30 per quelli tra i 6 e i 10 anni, e alle 17 i più piccioni tra i 3 e i 5 anni.