Tornano tra i banchi 5.300 studenti. Ex Pascoli pronte a inizio ottobre

Una nuova scuola, spazi risicati al polo delle superiori e novità per i bimbi con meno di dieci mesi. Domani parte il nuovo anno scolastico per 5.353 tra bambini, alunni e studenti, e le novità non mancano.

Superiori. Partiamo dal liceo Volta-Fellini e dall’alberghiero Savioli. I problemi di spazi costringeranno le due scuole a provvedimenti straordinari. Le difficoltà nascono dalle ex scuole Pascoli, succursale per Fellini e Savioli, indisponibile a causa dei lavori in corso fino ai primi giorni di ottobre, come minimo. "Si è trovata una soluzione tra istituti – spiega il delegato all’edilizia scolastica provinciale, Giuliano Zamagni –. Il Volta metterà a disposizione due classi, mentre il Savioli si riorganizzerà con rotazioni interne. Questo consentirà di svolgere le lezioni all’interno del polo scolastico in attesa che le ex Pascoli siano terminate. All’inizio della prossima settimana arriveranno gli infissi e si potrà completare entro inizio ottobre una parte della struttura così da spostare le prime classi. A fine mese ottobre i lavori dovrebbero essere completati".

Elementari. La grande novità sarà la Panoramica. I lavori saranno terminati a breve, mentre per la palestra bisognerà attendere l’anno prossimo. Tuttavia su uno spostamento delle classi della Panoramica oggi in trasferta in via Tre Baci, l’assessore alla scuola, Sandra Villa rassicura: "Per il momento non cambierà nulla, gli spazi oggi utilizzati accolgono bene le classi".

Nidi. Novità in assoluto per Riccione. "Andremo a creare la prima sezione per piccolissimi – riprende l’assessore – i bimbi con meno di 10 mesi. Andiamo incontro alle esigenze crescenti delle famiglie. La nuova sezione verrà realizzata alle Rodari".

Palestre. In via Alghero siamo ormai pronti, spiega l’assessore. "Avremo a disposizione un altro importante contenitore per le attività scolastiche e non solo". Interventi anche nelle palestre di viale Bergamo e Fontanelle.

Personale. "Si parla tanto di calo demografico e di classi e sezioni che si riducono – dice Villa – ma come amministrazione abbiamo deciso di puntare sulla qualificazione del personale con un aumento delle nuove assunzioni nell’infanzia, e un maggior impegno nel sostegno alla disabilità".

Lavori. Durante la pausa estiva l’amministrazione è intervenuta in diversi plessi svolgendo lavori negli esterni della scuola dell’infanzia Piombino e della scuola di viale Alghero, svolgendo manutenzione straordinaria nella scuola media San Lorenzo, completandone la mensa della primaria. È stata sistemata la pavimentazione della scuola dell’infanzia Mimosa, mentre alla primaria Fontanelle ci sono nuovi bagni e sono stati completati i camminamenti nel giardino della scuola primaria di Marina Centro.

Andrea Oliva