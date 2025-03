Torneo di burraco per i ragazzi della vela

Sì è svolto domenica il torneo di burraco ’Una vela per respirare liberi’, organizzato dalla scuola del Club Nautico di Riccione. Obiettivo finanziare un corso di vela per bambini e ragazzi con fibrosi cistica e altre disabilità da far partire nell’estate 2025. L’iniziativa ha raccolto l’adesione di molti riccionesi e di tanti turisti, un totale di 104 giocatori , oltre a molte altre persone che, pur non giocando, hanno voluto contribuire al progetto. Numerosi i premi per i partecipanti offerti dai commercianti di Riccione, come le tante donazioni ricevute. La città ha risposto con entusiasmo a questa iniziativa che ha lo scopo di rendere fruibile lo sport anche a chi ha più difficoltà.