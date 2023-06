Torneo di calcio, balli e piatti tipici per la festa dei popoli a Verucchio

Lo sport scende sulla fascia, la cucina scodella il cross, musica e socialità segnano il gol... e così l’integrazione può alzare felicemente le braccia. Tutto questo a Verucchio, per la due giorni della Festa dell’amicizia fra i popoli per un mondo unito.

Si parte domani con il Mundialito, il tradizionale torneo di calcetto con stranieri di 8 squadre, prima del fischio d’inizio 4 squadre miste formate da bambini giocheranno per mezz’ora. Per la prima volta ci sarà anche una formazione dell’Ucraina. Si gioca nello stadio comunale di Villa Verucchio con l’inno nazionale delle squadre in campo ad aprire tutte le gare insieme alla sfilata delle bandiere.

Il torneo, organizzato dal movimento dei focolari della Romagna e dal Comune, è il frutto di un lungo percorso nato per promuovere l’integrazione dei tanti stranieri che abitano a Verucchio, da sempre uno dei comuni del Riminese con la più alta percentuale di immigrati. A oggi sono 899 su 10.052 abitanti: circa il 9%. La Festa dell’amicizia fra i popoli per un mondo unito proseguirà domenica con "Incontrarsi per ri-conoscersi, musica, tradizione, racconti, piatti tipici dal mondo". Piazza Europa dale 15 sarà animata dai diversi gruppi delle nazioni partecipanti che si esibiranno con sfilata e musica, balli e costumi tradizionali. E le famiglie serviranno presso gli stand gastronomici i piatti tipici del paese d’origine. Tra le nazioni rappresentate alla festa per la prima volta Bangladesh, Kurdistan, Egitto, Niger, Afghanistan, Repubblica Dominicana e Mali. Per i più piccoli laboratori e animazioni, alcune ragazzi dell’istituto comprensivo Ponte sul Marecchia canteranno e suoneranno e ci sarà una mostra sull’ ambiente. Chiuderà la serata lo spettacolo di tango argentino. Saranno presenti alla festa esponenti di religioni diverse: cattolici, ortodossi e musulmani. E l’associazione ucraini di Rimini avrà uno stand.

m.c.