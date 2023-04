Torneo di calcio porta in città 10mila presenze

Sono oltre 4mila i ragazzi iscritti al torneo nazionale di calcio Romagna Fest Soccer che per la prima volta arriva a Riccione.

Un evento sportivo che porta a Riccione 10mila presenze in tre giorni, tra ragazzi. Per l’assessore Riccione, Simone Imola "è una vera e propria festa dello sport. Domenica è stato uno spettacolo vedere tanti giovani all’apertura del torneo al Samsara". A Riccione i giovani calciatori si sfideranno sui campi di via Puglia e allo stadio Nicoletti. "Per la prima volta portiamo a Riccione una manifestazione di punta che convoglia squadre da tutta Italia", commenta l’organizzatore.