Torneo di Young Volley. Scatta la rivoluzione per sosta e viabilità

L’invasione di migliaia di pallavolisti dello Young Volley fa scattare modifiche nella viabilità. Da oggi a domenica divieto di sosta con rimozione forzata lato mare di viale Pinzon, tra via Perseo e via Ennio. Istituite diverse area di sosta riservate agli autobus dell’evento: nel parcheggio di via Calatafimi; sulla stessa via Calatafimi; nel tratto dal sottopasso di via Pertini sino al nuovo sottopasso ferroviario; nell’area di parcheggio di piazza Falcone e Borsellino adiacente a Igea Carni; su via Ennio, lato Ravenna, vicino al palasport; al parcheggio in via Properzio - del Bragozzo; nell’area sterrata di via dei Saraceni adiacente al mercato ittico. Venerdì e sabato dalle 21 all’una di notte divieto di transito eccetto residenti sulle vie Virgilio e Tibullo. Sabato e domenica divieto di transito e di sosta su viale Paolo Guidi via Pascoli e altre strade del centro.