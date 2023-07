"Torneremo nelle più importanti fiere europee"

Scende in campo la sindaca Foronchi e replica ad operatori ed albergatori su manifestazioni, fiere, Mystfest ed investimenti promozionali dopo un giugno difficile, in termini di presenze turistiche, e tante polemiche sul cartellone di eventi. In particolare per il MystFest che alcuni operatori vorrebbero vedere "ridimensionato". "Quella che siamo chiamati ad amministrare – ribadisce la sindaca – è una città fatta da turisti e imprenditori del turismo, ma anche da cittadini che la vivono 365 giorni all’anno e per questo dobbiamo avere uno sguardo più ampio: in questa direzione si colloca la scelta di eventi culturali di qualità come il Mystfest. Cattolica è riconoscibile in Italia anche per questo evento che è stato in grado di storicizzarsi e anche di modificarsi cercando di restare al passo con i tempi che cambiano. Questa 50esima edizione, sostenuta anche dalla Regione Emilia-Romagna, dal ministero della Cultura e da Visit Romagna, ha riempito la piazza Primo Maggio, le strutture balneari e i giardini delle ville storiche con tanti cittadini e turisti che hanno apprezzato il livello culturale messo in campo, penso solo alla serata del venerdì con 800 persone che hanno ascoltato i racconti di podcaster di livello nazionale nel campo del crime. Forse non tutti questi spettatori hanno pernottato nei nostri hotel, ma hanno sicuramente frequentato i nostri bar, ristoranti e negozi e con molta probabilità sceglieranno di ritornare a Cattolica perché sappiamo quanto la nostra città si sappia far amare".

E poi annuncia: "Concordo sul fatto della necessità di tornare a partecipare alle più importanti fiere europee per fare promozione della nostra città – ribadisce la sindaca – Alcuni imprenditori del nostro territorio lo stanno già facendo con soddisfazione, dobbiamo seguire questi esempi. La realizzazione di Cattolica Welcome ci permetterà di promuovere la destinazione turistica anche sul web, un campo ormai essenziale per la comunicazione turistica che offre innumerevoli opportunità in termini di targeting e sponsorizzazione. Sono convinta che possiamo lavorare in sinergia sulla creazione di eventi. Abbiamo una città bellissima in profonda e rapida trasformazione, penso al nuovo lungomare, alla nuova passeggiata di Ponente e al grande lavoro di riqualificazione di strade e marciapiedi che abbiamo iniziato in questo anno e mezzo, questo non accade in tutte le località turistiche e ne dobbiamo essere orgogliosi". Con un invito finale: " Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione – conclude la sindaca Foronchi – senza queste querelle che, soprattutto durante i mesi estivi, non servono a nulla e non fanno bene all’immagine della nostra città. Confrontiamoci nei tempi e nei luoghi giusti perché sono convinta che l’obiettivo di tutti sia quello di vedere una Cattolica sempre più viva dal punto di vista turistico, culturale e di coesione sociale".

Luca Pizzagalli