Torre Pedrera, occhio alla Ztl: "Mi hanno multato per 26 secondi"

Multato per 26 secondi nella zona a traffico limitato. Più di una beffa per Giuseppe Sarnei che oggi chiede "almeno delle scuse da parte dell’amministrazione e interventi sul sistema elettronico che possano eliminare situazioni simili in futuro". Il verbale si basa sul rilevamento dell’apparecchiatura in via Somalia a Torre Pedrera il 2 agosto scorso. "Eravamo stati invitati da amici a cena - racconta Sarnei -. Visto che in quella giornata la Ztl era sempre attiva, la coppia che ci attendeva aveva fatto fare un permesso temporaneo per farci accedere. Il permesso scadeva alle venti, di più non si poteva". Gli ospiti salgono in macchina e arrivano in via Somalia. "L’orologio segnava le 19,58, giusto in tempo, così accediamo alla Ztl avendo il permesso". La sorpresa arriva in ottobre, quando a casa Sarnei viene recapitato il verbale della polizia locale. Nel documento si legge dove è avvenuta l’infrazione e l’orario, le 20.00, non un minuto di più. "Mi sono recato al comando, ufficio verbali, per capire cos’era accaduto. Ho visto la foto del rilevamento in cui, secondo l’apparecchiatura, transito 26 secondi dopo le 20 di sera. Nemmeno un secondo di tolleranza. Mi è capitato in passato di essere sanzionato perché andavo a una velocità di 2 chilometri orari sopra il limite. Ma in questi casi c’è già una tolleranza di 5 chilometri orari, dunque ho pagato senza fare alcuna contestazione. Ma in Ztl bastano pochi secondi, nessuna tolleranza o buon senso". Sarnei vuole vederci chiaro. "Fare ricorso implica spendere somme simili al verbale e si corre anche il rischio di pagarne di più. Così ho chiesto se era possibile fare una verifica sull’orario che l’apparecchiatura mostrava. Mi è stato detto che l’attrezzatura era omologata, ma avrei potuto comunque chiedere una verifica. Tuttavia, nel caso in cui l’orario fosse corretto avrei dovuto pagare anche i tecnici per il controllo". A questo punto il cittadino paga la sanzione ridotta, avendo effettuato il versamento entro i cinque giorni, ma la rabbia non passa. "Ho mandato pec in prefettura e al Comune, attendo una risposta. Spero che in futuro il sistema elettronico della Ztl venga migliorato, ad esempio con un orologio per mostrare agli automobilisti che ora segna il dispositivo".

Andrea Oliva