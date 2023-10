Torre Pedrera, un belvedere in zona mare

Un nuovo belvedere sul mare a Torre Pedrera, la riqualificazione di via Maderna a San Martino in venti e il potenziamento di cinque impianti sportivi da Miramare a San Vito. Avanza la programmazione di opere pubbliche nel 2024, dalla costa all’entroterra. Alcune di queste azioni sono state vagliate martedì dalla giunta comunale, che ne ha approvato il documento di indirizzo della progettazione. L’obiettivo del progetto che interessa Torre Pedrera è aggiungere un tassello alla riqualificazione urbana e ambientale e al recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell’area turistica di Rimini Nord. Si interverrà all’altezza di via San Salvador, dove c’era un distributore, creando una nuova piazza caratterizzata dal paesaggio dunale con affaccio belvedere sul mare, in linea con quelli già realizzati sul lungomare di Rimini Nord. La piazza, pedonale, sarà dotata di verde, arredo urbano ed illuminazione pubblica, per un investimento di 130mila euro. Per via Maderna, dove avrà sede provvisoria il nuovo gattile comunale, intervento per 100mila euro, con asfaltatura della strada e realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e sarà completato a inizio anno. Cinque gli impianti sportivi inseriti nel piano di manutenzione straordinaria per il prossimo anno, per un investimento di 135mila euro. Nuovo manto sintetico del campo di calcio del centro sportivo San Vito, con la revisione dell’impianto di illuminazione; nuovo campo da bocce al Parco Spina Verde di Miramare in via Giubasco; la nuova recinzione ai campi da tennis del circolo di Rivazzurra; la realizzazione nuovo manto di copertura alla Palestra Carim. "Stiamo mettendo a terra una serie di interventi mirati a rispondere ai bisogni che emergono dal confronto costante coi cittadini", spiega l’assessore Mattia Morolli (foto).