Tosi incompatibile? : "Sono soldi pubblici, la causa era inevitabile"

Il dado è tratto. L’amministrazione comunale con la causa avanzata nei confronti di Renata Tosi sui rimborsi legali, ha aperto la strada alla procedura che porterà a valutare in consiglio comunale l’incompatibilità dell’ex sindaca ora consigliera. L’ex sindaca aveva ottenuto 87mila euro per i procedimenti relativi al Trc. Oggi la causa richiama il Testo unico per gli enti locali all’articolo 63 comma 4, quando affronta le cause che possono portare all’incompatibilità. Tra queste c’è la lite pendente. Nei prossimi giorni verrà notificata alla consigliera l’azione legale del Comune, e passata una decina di giorni, il cancelliere in Tribunale iscriverà la causa a ruolo. A quel punto il Comune, procedendo d’ufficio, o qualsiasi cittadino, potrà sollevare il tema dell’incompatibilità facendo partire la procedura che potrebbe portare alla rimozione della consigliera dai banchi della minoranza.

La Tosi ha già detto che di dimettersi non ha alcuna intenzione. "Serve fare una premessa - dice l’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi per l’amministrazione -. Stiamo parlando di soldi pubblici e di un procedimento di recupero avviato da tempo. Come ente non si può far finta di nulla, stiamo parlando dei soldi di tutti i cittadini". Il 15 febbraio, giorno del prossimo consiglio comunale, potrebbe già arrivare sui banchi il caso Tosi. In quella seduta verranno informati i consiglieri della procedura aperta. Alla ex sindaca saranno dati dieci giorni, per legge, per presentare la propria difesa o eliminare l’oggetto della lite, il che significa pagare gli 87mila euro di rimborsi contestati. Nel consiglio comunale successivo si farà il punto e i consiglieri saranno chiamati a verificare gli atti portati dal consigliere e votare. "Va precisato che dovrà essere il consiglio comunale a esprimersi stando a quanto il consigliere avrà prodotto. L’esito della votazione non è scontato. Non c’è alcun obbligo da parte dei consiglieri di votare per la rimozione dal ruolo. Personalmente mi auguro che Renata Tosi possa risolvere le cause che portano all’incompatibilità, in modo che possa essere garantita l’espressione del voto delle urne".

Nel caso in cui la consigliera non versi gli 87mila euro contestati, si aprirà una fase lunga in cui il consiglio comunale sarà chiamato a riunirsi più volte. Infine potrebbe arrivare la richiesta di decadenza dalla carica con il subentro di un nuovo consigliere, in questo caso Fabrizio Pullè. La Tosi potrebbe fare comunque ricorso. Tutto questo accade mentre c’è una causa edimenti che l’avevano vista a processo per il Trcdall’esito non scontato. Questa è l’altra parte della vicenda: la causa in tribunale. Il Comune ritiene di avere le carte in regola per riprendersi i denari. A stabilirlo sarà un giudice. In tutta questa vicenda c’è un terzo incomodo: l’assicurazione che assiste legalmente gli amministratori. E’ stata l’assicurazione a non ritenere soddisfatte le condizioni per i rimborsi legali già ottenuti dalla consigliera.

Andrea Oliva