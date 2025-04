Tour con gli architetti nelle vecchie fabbriche

Fa tappa a Santarcangelo Industria festival architettura. Diversi gli appuntamenti, a cura dell’ordine degli architetti della provincia di Rimini. Domani in biblioteca (14,30) inaugura la mostra fotografica Fabbriche e riusi – che resterà allestita fino al 18 aprile – e si terrà la conferenza su Architettura industriale dismessa come patrimonio di comunità. Un incontro in cui si parlerà anche del futuro dell’ex Buzzi. Sabato mattina (alle 10,30) è previsto un tour guidato con tappe all’ex cementificio e all’ex fornace Brigliadori, e ancora lungo il tracciato dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino. E sempre sabato, ma al pomeriggio, ci sarà la visita al museo dell’ex miniera a Novafeltria.