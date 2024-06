Tour de France, ginnastica e Azzurri. Un sabato di emozioni e spettacolo, ma occhio ai divieti lungo le strade

Fuori le bici e dentro (in garage) le auto. Pedalate (o passeggiate) che è meglio. Sarà un sabato da bollino nero. Con eventi da Oscar mediatico, ma da incubo stradale. Ovvero, Tour de France, Italia - Svizzera in tv, Ginnastica in festa. Più i consueti arrivi di vacanzieri, auguri anche a loro. Dell’attesissima tappa d’apertura del Tour, da Firenze a Rimini, è previsto l’arrivo alle 17,35 sul lungomare di Vittorio all’altezza del bagno 72. Meno di mezz’ora dopo, alle 18, all’Olympiastadion di Berlino Svizzera e Italia si giocano l’ammissione ai quarti di finale degli europei: facile prevedere grande mobilitazione di riminesi e turisti dalle spiagge verso piccoli e maxi-schermi di hotel e locali. Insomma, segnala Palazzo Garampi, si annuncia "un gigantesco sabato di sport per Rimini, che sarà invasa in quei giorni anche da migliaia di atleti di ginnastica artistica e ginnastica ritmica, in città per partecipare a Ginnastica in festa, summer edition". A ormai soli tre giorni dalla ’prima volta’ della storica Grande Boucle, affare da 10 milioni solo per Rimini, la febbre gialla cresce. Attesi in città miglia di appassionati per vedere la corsa e poi pedalare ’sulle strade del Tour’ (in arrivo tra le altre comitive di bikers da Usa, Canada, Nuova Zelanda, Francia e Germania). Da oggi a domenica tutti i monumenti cittadini - dall’Arco alla Rocca al Ponte di Tiberio - saranno illuminati di giallo. Con 8mila fiori gialli per dare il benvenuto al Tour. Si vestono di giallo di addetti Iat e gli esercizi di Confartigianato. Nel capoluogo anche la grande scritta ’Rimini’ (36 metri per 8) che campeggia al porto, e due strutture tridimensionali dedicate alla Grande Boucle per farsi i selfie in piazzale Fellini e all’Arco d’Augusto.

Sarà chiuso già da venerdì l’ultimo chilometro di percorso sul lungomare. Il resto del percorso di gara - gli ultimi tre chilometri dalla rotatoria delle Befane all’arrivo) off limits dalle 14 di sabato. Dalla stessa ora (e giorno) fino alle 18 chiuso ill casello autostradale di Rimini-Sud in uscita. In entrata resterà aperto, salvo tra le 17 e il passaggio dei ciclisti. Tutte le strade interessate alla corsa chiuderanno tre ore prima. Previsti vari varchi transennati e presidiati per consentire il transito dei pedonai. Sarà percorribile solo in direzione mare-monte la superstrada di San Marino. La corsia ’discendente’ sarà riservato al passaggio delle carovane pubblicitarie e della corsa.

Mario Gradara