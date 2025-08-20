Tour dei cantieri: visita al Palacongressi: "Due milioni per moltiplicare le presenze"

A 17 anni dall’inaugurazione, la New PalaRiccione Srl investe 2,1 milioni di euro sul palacongressi per renderlo più capiente, funzionale e competitivo. Dal terzo piano alla Riccione City Eye, terrazza panoramica con vista mare più alta della città, è un grande cantiere con sette ditte impegnate a lavorare in contemporanea con decine di operai. L’intervento, da ultimare entro il mese, permetterà così di ospitare congressi simultanei su più livelli, ampliando la capacità ricettiva. In corso anche i lavori nella sala Concordia e, al quinto piano, per realizzare la cucina e rifare i bagni. Ieri nell’ambito del tour "Riccione cambia: viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro", prima tappa di tecnici e amministratori comunali con la stampa.

Il percorso parte dall’elemento centrale: la nuova passerella al terzo piano, opera strategica che potenzia la struttura, perché come spiega Eleonora Bergamaschi, amministratrice unica della New PalaRiccione, prima la sala al quarto piano era accessibile solo attraversando quella del terzo, disposizione che rendeva impossibile ospitare due eventi in contemporanea su livelli diversi. Ora invece sarà possibile organizzare eventi autonomi su più piani, aumentando parecchio la capacità ricettiva del gigante di vetro. In soldoni ne trarrà profitto l’intera città, che ora potrà registrare più presenze congressuali, nonché un maggiore indotto economico. "Il congressuale – commenta la sindaca Daniela Angelini – è un segmento molto importante, perché dà la possibilità di portare gente e moltiplicare le presenze destagionalizzando".

Importanti anche i lavori effettuati nella sala Concordia. Eliminate le americane, sono stati moltiplicati gli "appendimenti", inseriti nel soffitto a 9 metri d’altezza, quindi con la possibilità di adottare l’audio immersivo e avere più opportunità scenografiche, luci e telecamere. Poi la possibilità di avere oltre duecento posti in più. Cose necessarie, considerato che per i prossimi tre anni il calendario è pieno. Finora infatti è stato necessario rinunciare a diversi eventi. Altro lavoro alle scale d’emergenza, rifatte per essere usate in alternativa alle scale mobili. Al quinto piano gli spazi sono stati messi a norma e trasformati in cucine, prima inesistenti, i fornitori di catering arrivavano con le loro attrezzature, che ora verranno affittate dal palacongressi. Non si dovrà più usare il montacarichi, staccare e attaccare il gas. Rifatti anche i bagni e la zona lavaggi. Vele al vento insomma per il Palas che nel primo semestre 2025 ha registrato 45 eventi e oltre 48mila presenze per (+7,7%). In autunno sono attesi 35 eventi.

Nives Concolino