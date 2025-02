Tour e corsi di piadina per i ragazzi della Santarcangelo d’America

Tappeto rosso e pranzo in municipio per i ragazzi arrivati dalla Santarcangelo d’America. Accoglienza con tutti gli onori per gli 8 studenti e i 3 insegnanti arrivati da Portsmouth, cittadina del New Hampshire dove abita una folta comunità di famiglie di origini santarcangiolesi. Portsmouth e Santarcangelo sono gemellate, e in questi giorni i ragazzi arrivati dagli Usa visiteranno il centro storico, le scuole, faranno corsi per imparare a preparare la piada e giocare a tamburello. Domenica sono stato accolti dal pranzo servito in municipio a base di specialità romagnole, preparate dai genitori dei ragazzi dell’istituto ’Molari’ che li ospiteranno durante il loro soggiorno qui.