Tour in bici e incontri con esperti sul futuro della Valmarecchia

"Pensa e dà una mano per... l’ambiente". È questo il tema su cui ruotano le tre diverse iniziative pensate dalla lista civica Pensa-Una Mano per Santarcangelo, per invitare la cittadinanza a riflettere sulla tutela della Valmarecchia. Per questo domani da piazza Ganganelli, partirà una giro in bici (partenza alle 15) alla scoperta della vallata in tre tappe. Durante l’iniziativa i partecipanti si potranno confrontare con alcuni esperti, che interverranno portando l’attenzione sulle battaglie in corso per la tutela dell’ambiente e riepilogando i progetti che interessano il futuro della Valmarecchia. Insieme all’assessore alla scuola Angela Garattoni e al consigliere comunale Patrick Wild (nella foto) interverranno anche l’ex sindaco di Santarcangelo, Giancarlo Zoffoli, e Riccardo Santolini, docente dell’Università di Urbino.

I due appuntamenti successivi – in via di definizione ma previsti nei mesi di ottobre e novembre – punteranno invece sulla lotta alla mafia, partendo da una importante diffusione dei valori della legalità. Altro tema in programma è il fine vita, che verrà dibattuto durante un incontro pubblico, per approfondire il delicato tema da un punto di vista sia etico che sanitario.

a.g.c.