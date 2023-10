Tour Music Fest sul Titano. Ottocento artisti da tutto il mondo

Il Tour Music Fest, il più grande contest europeo della musica emergente torna a San Marino dal 27 novembre al 2 dicembre.

Sul Titano saranno presenti 600 formazioni artistiche e oltre 800 artisti provenienti da Austria, Germania, Italia, Polonia, San Marino, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Svizzera. Diverse le location coinvolte. Dal Teatro Titano, alla Sala polivalente Little Tony fino al Teatro Nuovo. Qui si svolgerà il primo giorno di dicembre lo spettacolo ‘Queen at the Opera’, il più grande omaggio ai Queen mai realizzato e attualmente in tournée nei più grandi teatro italiani ed europei. E il 2 dicembre, la finalissima europea del Tour Music Fest che vedrà sul palco tutti i finalisti delle varie categorie. In giuria, fra gli altri Kara DioGuardi, ex giudice di American Idol, il maestro Beppe Vessicchio e Monica Hill come giudice rappresentante per San Marino in qualità di presidente della commissione internazionale del Tmf.

È possibile acquistare le prevendite di entrambi gli spettacoli su TicketOne. Tra i numerosissimi eventi del Tour, in programma 15 masterclass gratuite con personaggi fondamentali della musica italiana che contribuiranno a creare il percorso formativo degli allievi. Insieme a Vessicchio e Kara Dioguardi, ci saranno Francesco Rapaccioli (preparatore di Lazza e Irama), Ensi, Paola Folli, Monica Hill, dj Mazay, Annalù (famosa influencer musicale) e molto altri professionisti del settore provenienti dai 9 paesi in gara. Con oltre 7.000 proposte ascoltate, 4 mesi di tour in 9 nazioni, e 33 città europee, per le selezioni dal vivo, il Tour Music Fest è quindi vicino al suo atto finale. Quello decisivo per eleggere il vincitore.