Tour nelle aziende per il sindaco

Tour nelle aziende di Coriano per il sindaco Gianluca Ugolini. Perché "l’amministrazione comunale – dice il sindaco – non è un’entità astratta, ma è vicina ed è al fianco delle imprese del territorio. Abbiamo tante aziende a Coriano, da quelle di piccole dimensioni a quelle più grandi". Il tour del primo cittadino è partito dalla zona industriale di Colombarina per far visita alla Mo.ca., una realtà che è da 70 anni sul mercato. Poi la tappa al gruppo Krona Koblenz, in via Piane, che è specializzato nella produzione di cerniere e soluzioni per porte scorrevoli e a battente. La sede centrale si trova da oltre 20 anni a Coriano. Infine la visita alla Difass international (zona Cerasolo), azienda specializzata in integratori alimentari.