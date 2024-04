Tour nelle città al voto. Grotti sceglie i Fratelli

La Lega perde un altro pezzo. L’ex consigliere Carlo Grotti è entrato ufficialmente in Fratelli D’Italia, nominato responsabile del dipartimento sport e comunicazione. La presentazione è avvenuta al gazebo con il candidato alle Europee Stefano Cavedagna e le parlamentari Spinelli e Colombo. "Questo passaggio non significa abbandonare gli amici in Lega - dice Grotti - Negli anni si é creata una famiglia, con persone che reputo amiche e che possono contare su di me. Questo cambio é partito dalle collaborazione Nicola Marcello, è il politico più in gamba di Rimini. Non dimentico nulla e porto tutto con me, augurando il meglio a chi fa parte delle Lega da Zoccarato e Giani sul territorio a Montevecchi in Regione".

Intanto ieri il candidato Cavedagna ha battuto tutta la provincia da Novafeltria a RiccIone, scortato dal gruppo dirigente di Fratelli d’Italia. Tappa anche a San Patrignano, dove la senatrice MImma Spinelli, vice sindaco di Coriano, lo ha accompagnato nella visita alla comunità. A San Giovanni in Marignano, una delle tappe più attese in vista delle comunali. La senatrice ha mandato un chiaro segnale pubblicando in diretta la foto con Claudia Montanari e Elisa Bordoni, due donne su cui il partito conta di investire e che entrano in campo come potenziali candidati nel dopo-Morelli. Da segnalare anche la tappa della carovana di Fratelli d’Italia fatta a Misano, dove da settimane si rincorrono le voci sulla candidatura di Marcello Tonini appoggiata dal centrodestra. Anche in questo caso la Spinelli ha mandato un messaggio, indirizzato soprattutto agli alleati leghisti. Durante un aperitivo per la presentazione del candidato alle Europee Cavedagna, si è fatta strada l’ipotesi di una lista di destra che potrà contare su nomi legati al partito come Mignani e Pensalfini. Il tour elettorale ha toccato anche Saludecio dove è stato organizzato l’incontro con Roberto Cialotti, candidato sindaco.