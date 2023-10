Tour, presentazione a Parigi. Rimini da 3 milioni di follower

Tour de France in salsa romagnola: oggi la prima tappa. Non è che parta la corsa. Ma a Parigi alle 11,30 si tiene presentazione ufficiale dell’edizione 2024 della mitica Grand Boucle che il prossimo anno partirà dall’Italia, con la storica Grand Depart con la Firenze - Rimini di 205 chilometri il 29 giugno, attraverserà l’Emilia Romagna, tappe anche a Cesenatico, Bologna e Piacenza, e arriverà a Torino il 1° luglio. Nella capitale francese ci saranno il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, i i sindaci di Rimini e Firenze, Jamil Sadegholvaad e Dario Nardella, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. La giornata della delegazione italiana inizierà al Palais des Congrès, dove si terrà la presentazione del Tour, che prenderà il via per la prima volta nel Belpaese. "L’estate 2024 – commenta l’amministrazione riminese – turisticamente e sportivamente parlando, sarà quella del Tour de France per Rimini e la Romagna. Un evento molto atteso per visibilità mediatica, indotto, prenotazioni alberghiere, che garantirà all’industria della vacanza numeri da capogiro: copertura televisiva in 200 paesi nel mondo, ‘sold out’ negli alberghi della costa, un potenziale turistico ed economico già oggi quantificabile in decine di milioni di euro".

Per omaggiare l’arrivo a Rimini della carovana gialla il 29 giugno la città di Rimini ha voluto dare un suo speciale saluto in occasione del lancio ufficiale del percorso, illuminando di giallo (ieri sera e questa sera) Castel Sismondo, la fontana dei Quattro Cavalli, l’Arco d’Augusto e il Ponte di Tiberio e componendo con 150 ombrelloni e 50

lettini tra i bagni 53 e 55: una grande scritta sulla spiaggia per far arrivare fino a Parigi il benvenuto al Tour del France.

"Un’attenzione che gli organizzatori del Tour non hanno mancato di notare – aggiunge Palazzo Garampi – iniziando a postare sui profili social ufficiali del Tour de Trance le immagini dello speciale omaggio della città di Rimini, a partire dal profilo Twitter con 3.200,000 follower".

L’attesa del Tour entrerà nel vivo nei prossimi mesi con un cronoprogramma "fitto di attività promozionali scandito da una serie di iniziative per offrire a Rimini una visibilità internazionale e una vetrina unica di promozione durante tutto il periodo che porterà fino al 29 giugno".

Si stima che il Tour sarà un affare da 120 milioni di euro per l’Italia, con oltre 2 milioni di spettatori.