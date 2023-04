Tour sostenibile con l’attrice Marina Suma

In occasione della giornata mondiale della terra, cinque travel blogger approderanno a Rimini per promuovere un tour in chiave sostenibile. Si tratta del Blog Tour Zero, organizzato da Pamela Reale, che ha scelto Marina Suma come madrina dell’evento. Domenica l’attrice sarà a pranzo con le blogger – Pamela Reale, Serena Zanna, Bea Around, Donny Gazzè e Sara Centi – al bagno 26. A seguire sarà accompagnata a visitare il centro storico di Rimini con tappa al Fellini Museum ed al teatro Galli.

La giornata di venerdì "sarà concentrata nella promozione del Parco del Mare. Mobilità sostenibile, sport e wellness i punti chiave" fanno sapere gli organizzatori. In rappresentanza delle istituzioni, in compagnia delle blogger ci sarà l’assessore Mattia Morolli. Non mancheranno momenti di sport con la trainer Elen Souza e momenti di divertimento con il bagnino d’Italia Gabriele Pagliarani. Poi il tour proseguirà sabato e domenica, giorno in cui è attesa anche Marina Suma.