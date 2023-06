Tra aneddoti e Tuca Tuca si apre la mostra su Raffa

Residenti e turisti hanno accompagnato ballando alcune delle canzoni più ritmate, storiche hit di Raffa. Folto pubblico domenica all’inaugurazione evento della mostra fotografica dedicata alla Lella nazionale, Raffaella Carrà, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Bellaria Igea Marina ha celebrato la ’sua’ artista insieme ad un altro idolo degli anni ’60, il ’ragazzo col ciuffo’Little Tony, attraverso uno spettacolo musicale e talk show. L’ evento è stato presentato da Sergio Barducci, giornalista e scrittoregià capo redattore della Tv di Stato sammarinese con ospiti speciali: Michele Bovigiornalista ed excapostruttura di Rai Uno per gli spettacoli e la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci. In apertura, la Dino Gnassi Corporation ha eseguito musiche e balli che Raffaella ha resofamosi in tutto il mondo, dandoun tono di allegria e festa all’inaugurazione della mostra fotografica, in esposizione sino a fine settembre sul lungomare Carrà. Nel talk show il dolce ricordo di Cristiana nei confronti dei due artisti, legati da una forte amicizia anche in età adulta e che la figlia di Little ha vissuto come coprotagonista. La mostra, intitolata ’La storia d’amore di Lella e il ragazzo col ciuffo’ è stata ufficialmenteinaugurata dal sindaco Filippo Giorgettie dal presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi (curatore della mostra) attraverso un virtuale taglio del nastro sul palco dove sono state proiettate le immagini dei pannelli fotografici che la narrano del legame con Little Tony ai tempi dei loro esordi. Direttamente dalla platea sono stati raccolti aneddoti su Raffaella ai tempi in cui viveva a Bellaria da parte di una sua ex compagna di scuola, Angela Borghesi e il suo fotografo di fiducia Italo Angelini che l’ha immortalata in numerosissimi scatti bellariesi.