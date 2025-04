Tra cielo, radici e consapevolezza: "Gli alberi insegnano a resistere"

Bellaria è terra di mare e di vento, ma anche di alberi, parchi, ombre e radici. In questo equilibrio fragile e prezioso si muove Matteo Bellavista, 37 anni, agronomo, arboricoltore e treeclimber. Lavora spesso “tra cielo e terra”, sospeso tra le chiome degli alberi e le radici del territorio. Una metafora perfetta per descrivere il suo impegno, che unisce visione e competenza, passione e metodo.

Ma cosa significa essere un treeclimber? "Il termine indica una figura specializzata nella cura degli alberi, arrampicandosi direttamente sulle piante con l’ausilio di corde, imbraghi e tecniche di sicurezza derivate dall’alpinismo. Una pratica altamente professionale, che consente di effettuare potature, controlli e interventi mirati rispettando la struttura e la salute dell’albero, senza l’uso di mezzi invasivi come piattaforme o cestelli meccanici".

Quanto è importante oggi riscoprire il valore degli alberi nelle nostre città? "Importantissimo – afferma –. Ce lo chiedono i tempi, i cambiamenti climatici, le politiche europee. Le città oggi ospitano più biodiversità di molte aree rurali, e questa è una grande opportunità. Il verde urbano non è più solo decorazione o elemento estetico: è diventato l’unico strumento davvero efficace che abbiamo per mitigare gli effetti del clima impazzito. Serve un approccio nuovo, più olistico, sistemico e meno settoriale. Occorre vedere l’albero non come singolo elemento, ma come parte di un ecosistema urbano vivente".

Cosa l’ha spinta ad adottare questa tecnica, e cosa si prova lassù? "Più che coraggio, serve consapevolezza. Il treeclimbing richiede formazione continua, attenzione e rispetto. Lavoriamo sempre in sicurezza, valutando lo stato di salute dell’albero prima di salire. Ma quando sei lì in alto, tutto cambia: ti connetti con l’albero. Ne osservi da vicino la struttura, la storia, le cicatrici. Ne senti la forza. È un’esperienza intima, quasi spirituale. Sali per lavorare, ma scendi sempre arricchito".

Qual è l’errore più comune che facciamo nel pensare alla cura del verde? "Pensare che le piante siano oggetti da plasmare a nostro piacere. Ma sono esseri viventi, con milioni di anni di evoluzione. Ogni taglio che facciamo ha delle conseguenze, e molto spesso lo facciamo pensando all’estetica, non alla salute della pianta. Serve rispetto, prima di tutto. Conoscenza, poi. Un potatore improvvisato può fare più danni di una malattia. Le piante non sono arredi urbani: sono compagne di vita".

La Riviera ha un’anima verde. Come si può tutelare, anche in un’ottica di sviluppo urbano? "Serve un Piano del Verde, uno strumento urbanistico strategico, che orienti la crescita della città tenendo conto del verde esistente, delle alberature storiche, dei corridoi ecologici e delle nuove aree da piantumare. Il verde non può più essere una “aggiunta” all’ultimo minuto, ma deve essere progettato insieme alle strade, alle piazze, agli edifici. Poi c’è la parte culturale: formare e sensibilizzare. Il cittadino deve sapere che l’albero va vissuto, sì, ma anche gestito con competenza e nel rispetto dei regolamenti comunali. Educare al verde significa costruire comunità più consapevoli".

Se potesse parlare a un albero, cosa gli chiederebbe? "Gli chiederei dove trova la forza per rimanere attaccato alla vita. Perché gli alberi non possono fuggire: non dai cambiamenti climatici, non dal cemento, non dai tagli ingiustificati. Eppure resistono. Hanno un attaccamento alla vita straordinario. Ogni primavera, nonostante tutto, rinascono".

Aldo Di Tommaso