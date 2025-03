"Tra divertimento e consapevolezza"

"Rimini, come molte altre città turistiche, ha un legame stretto con il gioco, dal Gratta e Vinci alle scommesse sullo sport – dice Marco Temeroli -. E’ un modo per uscire dalla routine di tutti i giorni, ma la gente deve fare attenzione. Ho amici che lo praticano come passatempo, ma alcuni hanno avuto problemi e gli è sfuggita la situazione di mano. Il gioco deve rimanere un’opzione di svago, non una necessità. Ci vorrebbe maggior educazione finanziaria per contribuire a rendere questa pratica molto pericolosa, almeno nella percezione della maggior parte delle persone. Gli stessi soldi si potrebbero utilizzare per altro, poi ognuno è libero di fare ciò che preferisce".