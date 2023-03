"Tra fumetto e cinema, ecco la mia mostra online"

Romano Garofalo è un autore vulcanico. Il fumettista, giornalista e scrittore riminese ha dato vita a grandi progetti cinematografici, coinvolgendo centinaia di operatori del settore, con l’ambizione di proiettarsi anche a livello internazionale.

"Mi sono laureato in lettere e filosofia a Bologna, poi a Milano mi sono specializzato in psicologia. Ma non ero appagato, allora ho deciso di ripartire da capo e dedicarmi alla mia passione: i fumetti. C’era un’imprenditoria milanese molto aperta alle novità, con la voglia di fare e intraprendere nuovi progetti, dando la possibilità di farsi strada anche a uno come me che veniva da Rimini".

Come è entrato nel mondo dei fumetti?

"Tutti mi dicevano che non potevo creare una testata dal nulla, senza esperienza e senza nessun tipo di formazione. Avrei dovuto iniziare a collaborare con giornali o altri fumettisti. Invece credevo in me, nelle mie potenzialità e così ho realizzato Jonny Logan, una serie a fumetti di genere umoristico e satirico, che ha subito avuto una larga diffusione in televisione e anche all’estero".

Come ha reagito a questo successo improvviso?

"Ero contentissimo e ovviamente è stato il mio trampolino di lancio. Infatti mi sono dedicato subito al mio secondo personaggio più importante: MostrAlfonso, un simpatico Yeti grazie al quale ho ricevuto la Palma d’oro alla Mostra internazionale dell’umorismo di Bordighera che è stato largamente distribuito soprattutto in Giappone, Sud America e non solo".

Quanti personaggi ha creato?

"Ad oggi ho dato vita a quaranta personaggi, da MostrAlfonso a Medium, un giallo parapsicologico, il Barone Von Strip, il tirannico Feudatario, Il Tifoso che ripropone le tematiche del mondo del calcio, Il Vigile e l’Automobilista e la loro storica rivalità, Slim Norton, l’agente della ZIA, pasticcione e imbranato, Don Scoppola, il prete cintura nera di karate e moltissimi altri ancora".

Cosa ha fatto di recente?

"Sono partito dai miei personaggi per costruire una proposta cinematografica denominata ’Fumetto al Film’. Con i miei personaggi ho realizzato, insieme al mio team, una mostra online".

Perché ha voluto realizzare una mostra online?

"Il fumetto tradizionale così per come è costruito ormai non funziona più, mi sono voluto adattare ai tempi moderni e penso in rete diventi molto più accessibile. Cerco di avere maggiore visibilità non solo per me, ma penso che se lo meritino tutte quelle persone che hanno lavorato per me, ho coinvolto giovani che si sono subito appassionati al progetto che gli ho proposto, mettendoci grande impegno e vorrei ricambiare con un successo del loro lavoro".

Il quotidiano interattivo di Romano Garofalo si chiama "Italian Comics" ed è visibile sul sito www.italiancomics.it, dove si può trovare il progetto a cartoni animati intitolato "Animation Cartoon Collage". Insieme ai suoi collaboratori è alla ricerca di un produttore che realizzi una serie con i demotrailer dei personaggi da proporre al mercato nazionale e internazionale.

Marzia Versiglia