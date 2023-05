Tra gli sbandati spunta anche una minorenne

Due uomini di origini straniera che si erano introdotti abusivamente e occupavano una stanza nella colonia ex Enel. Con loro c’era anche una ragazza minorenne, anch’essa di origini straniere, non residente a Rimini. I due uomini sono stati denunciati dagli agenti della polizia locale di Rimini, impegnati in una serie di controlli contro i fenomeni di degrado in diverse zone della città, dalle aree verdi fino ad arrivare, appunto, alle colonie. Avvisati e fatti intervenire sul posto anche i genitori della ragazza minorenne, per la quale sono stati avvisati anche i servizi sociali. Gli agenti in borghese del nucleo di sicurezza urbana, insieme ai cani poliziotto ‘Pablo’ e ‘Bruce’, hanno eseguito sopralluoghi anche nei parchi Sandro Pertini e XXV Aprile e nelle colonia Bolognese. Un’attività finalizzata a contrastare lo spaccio di droga e l’invasione abusiva degli edifici.