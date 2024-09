Tra i banchi delle elementari spuntano i topi

Topi alla scuola elementare di Borgo Maggiore. Una brutta sorpresa quella che ha trovato il personale non docente negli ultimi giorni nel plesso di Borgo, in vista del ritorno sui banchi degli alunni. Della presenza dei roditori nella scuola è subito stata informata la segreteria di Stato all’Istruzione. Proprio in questi giorni il segretario Teodoro Lonfernini era impegnato nel consueto monitoraggio delle condizioni dei plessi scolastici, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni dopo le vacanze estive. "Probabilmente – spiega Lonfernini – i roditori sono arrivati fino alla scuola di Borgo Maggiore in seguito a lavori nel sistema fognario eseguiti in zona. I topi si sono ’insediati’ nell’ala vecchia dell’edificio dove ci sono le cucine. Abbiamo isolato l’area e cominciato a pensare subito a organizzare la pausa mensa in maniera diversa".

La direzione delle scuole elementari è prontamente intervenuta insieme a una vera e propria squadra formata dal Dipartimento Istruzione, la Protezione civile servizio prevenzione e protezione, l’Azienda di Stato per i servizi pubblici e Azienda autonoma di Stato per i lavori pubblici. "La situazione è in costante osservazione – assicura il segretario di Stato – Nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni in merito alle tempistiche per la loro debellazione e disinfestazione. In ogni caso, sono già state valutate tutte le opzioni possibili per garantire agli studenti l’inizio delle lezioni nei termini previsti e il relativo servizio di refezione in condizioni di igiene e sicurezza". Perché proprio in quell’ala della scuola, come detto, i roditori avevano messo su la loro nuova ’casa’. "Dopo aver debellato i roditori – spiega ancora il segretario Lonfernini – verrà un’agenzia specializzata per la completa igienizzazione". Nelle altre scuole del Titano, in vista della riapertura prevista per lunedì, non sono state rilevate criticità. "Solo in quella di Borgo c’è stata questa sorpresa – sottolinea Lonfernini – Per il resto stiamo concludendo la ricognizione in tutti i plessi di ordine e grado iniziata ormai giorni fa. Senza grandi problemi da risolvere". Nelle prossime ore la segreteria di Stato, chiaramente, terrà aggiornate tutte le famiglie sull’evoluzione della situazione.