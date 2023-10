Tra i due litiganti potrebbe godere il centrosinistra

"Non ci hanno visti arrivare". Il commento della segretaria del Pd Elly Schlein dopo la clamorosa vittoria alle primarie potrebbe diventare lo slogan del centrosinistra. Sin qui dato per morto, dopo altri 5 anni all’opposizione (oltre ai 10 precedenti) dove il Pd ha brillato soprattutto per la sua assenza (con l’eccezione di Andrea Silvagni, in consiglio per Alternativa Democratica, nelle vesti dell’ultimo giapponese). Ma la discesa in campo di Ceccarelli, Giovanardi e Medri, se presenteranno una lista moderata che sfiderà il centrodestra ’ufficiale’ del sindaco Filippo Giorgetti, potrebbe condurre a una guerra fratricida. Portando al ballottaggio la sinistra, se il Pd riuscirà ad allargare la coalizione. Con risultati imprevedibili.

m.gra.