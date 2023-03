Tra il duo Vannucci-Santi e Azione è già rottura

"L’unico portavoce del Gruppo di Azione a Riccione è Roberto Biondi". Il comunicato del direttivo provinciale del partito non lascia spazio ad equivoci e segna un’ulteriore frattura tra il partito e il duo Gianluca Vannucci e Luigi Santi, entrati in Azione e operativi a tal punto da correre da soli. Nei giorni scorsi i due hanno presentato una pagina sui social in cui mostrano le criticità della città, dal Marano alle buche di viale Veneto. Una iniziativa che non è stata del tutto digerita dal direttivo. "Chiunque in questi giorni si è espresso a nome di Riccione in Azione lo ha fatto solo a titolo personale, senza alcun ruolo né titolo per farlo a nome del partito". Intanto Azione deve fare i conti anche "con lo spostamento sempre più a sinistra del Partito Democratico su posizioni populiste e con una destra di governo conservatrice e nazionalista".