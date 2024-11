Tra la Bianchi e Valeria restano le minacce

Cadono, almeno per il momento, le accuse di stalking contro Valeria Bartolucci, la moglie dell’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva. La Procura di Rimini, a seguito della denuncia presentata nel luglio scorso dalla nuora di Pierina, Manuela Bianchi, ha presentato una richiesta di archiviazione per l’ipotesi di reato di atti persecutori continuati e aggravati. Archiviazione alla quale si sono però opposti i legali di Manuela, l’avvocato Nunzia Barzan e il consulente e criminalista Davide Barzan. Resta tuttavia aperto il secondo filone di indagine, quello relativo alle accuse di minacce e diffamazione, per il quale il pubblico ministero avrebbe notificato alla Bartolucci l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, preludio ad una eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

La querela era scattata a seguito di un episodio che, nel luglio scorso, aveva messo l’una contro l’altra le due vicine di casa (ed ex amiche), Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci. La Bianchi, era in compagnia di un giornalista della trasmissione ’Estate in diretta’ e stava commentando alcune misteriose scritte – a quanto pare indirizzate proprio a lei – apparse e poi cancellate per la precisione sulla parete alle spalle del luogo in cui si è consumato il delitto di Pierina, dietro la porta tagliafuoco che conduce al garage. In quel momento era entrata la Bartolucci insieme al marito. Tra le due ex amiche e vicine di casa da tempo non correva buon sangue, per via della relazione extraconiugale intrattenuta dalla Bianchi con Dassilva. Tra le due donne di Louis erano volate quindi delle battute al vetriolo. Uno scambio di offese e minacce. Poi si erano trovate faccia a faccia. Manuela aveva raccontato di essere stata aggredita da Valeria, che avrebbe tentato di darle un pugno e poi le avrebbe tirato i capelli, strappandone una ciocca.