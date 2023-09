Tra le vetrine si adotta l’agricoltore

‘Adotta un agricoltore’. Sono giovani, arrivano da esperienze nel mondo del markeitng e dalla campagna ed hanno deciso di lavorare con la terra. Il progetto ‘Adotta un agricoltore dell’Emilia-Romagna’ è partito lunedì al centro commerciale Le Befane e porterà fino a domenica quattro giovani a raccontare la propria sfida ‘agricola’. Sarà anche un’occasione per avvicinarsi a tradizioni e innovazioni attraverso degustazioni, esperienze didattiche e laboratori per i più piccoli, tra domani e domenica dalle 17 in poi.