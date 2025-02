Tra mente e corpo. Si parla di benessere al Buon vicinato

Benessere psicologico e sana alimentazione. Se ne parla al centro di Buon vicinato Colle dei Pini. Domani e mercoledì 19 marzo, alle 15, sono previsti due appuntamenti aperti alla cittadinanza con gli operatori del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna. Saranno occasioni per sensibilizzare i cittadini su temi fondamentali per la salute. Domani l’incontro sarà dedicato alle emozioni e al loro equilibrio. Gli operatori sanitari guideranno i partecipanti alla scoperta del funzionamento delle emozioni e delle strategie per migliorare il proprio benessere mentale. In marzo si parlerà di alimentazione consapevole con un focus su come fare una spesa equilibrata e gustosa. Saranno presenti una dietista e gli operatori sanitari. Entrambi gli incontri sono a ingresso libero, si terranno dalle 15 alle 17 nella sede del centro, in viale Benevento 13.