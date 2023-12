Tra sfide e show Riccione torna capitale dell’hip hop

Torna a Riccione la grande maratona dell’urban dance che, tra il Palacongressi e Palazzo del Turismo, dal 4 al 7 gennaio vedrà esibirsi oltre 2mila ballerini provenienti da tutta Italia e anche da Germania e Svizzera. Con loro 35 ospiti di fama internazionale, alcuni da Oltreoceano. Si presenta così ricca di performance la quattro giorni della 28eesima edizione dell’Mc Hip Hop Contest di Riccione, tra sfide, show e spettacoli aperti al pubblico. Come quelli dell’Epifania, giorno in cui è previsto un doppio appuntamento: alle 17 in piazzale Ceccarini con i più giovani ballerini di hip hop e i rappers Marcus, Hena, Flos e Simonebob, e alle 21 al Palacongressi con lo spettacolo di dance theatre e la sfida della ‘Crew of the year’. Grande attesa per il coreano BabyZoo, ballerino e coreografo di artiste che spopolano su Spotify e YouTube, e i Fresh’n’Clean, in finalissima a Tu si que vales. Novità di quest’anno lo stile Heels, la danza sui tacchi che sta contagiando star di tutto il mondo. A guidare i ballerini saranno Nicole Marin, protagonista del musical Jesus Christ superstar nonché ballerina di Laura Pausini e Jovanotti, e ancora Andrea Attila, noto per aver portato per primo la danza maschile sui tacchi nella tv italiana e per le coreografie di Amici e altri programmi, e Dolores Ninja che anni fa, lanciata dall’evento riccionese, a Los Angeles è ora coreografa di artisti di primo piano. "Sarà un vortice di emozioni e di energia, una celebrazione straordinaria della cultura urbana e della street dance", assicura il patron dell’evento, Ennio Tricomi di Idea Cruisin, che sui social in questi giorni ha raggiunto un milione e 401mila follower. Un successo che si aggiunge all’incremento delle presenze previste (+20%). A presentare ieri il programma con Tricomi la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al turismo Mattia Guidi. In collegamento anche l’assessore regionale del turismo Andrea Corsini, orgoglioso di sostenere questo evento che Riccione porta circa 8mila presenze e 337mila euro di indotto negli hotel. "Il 2024 può essere un anno buonissimo per il turismo – dice – ce lo confermano tanti operatori".

Nives Concolino