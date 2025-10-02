Tra teatro e danza risuonano le Voci dell’anima

Si intitola Anche meno…, ma non farà a meno di teatro, danza e poesia, la 23esima edizione del festival Voci dell’anima, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, in collaborazione con il Comune di Rimini, che si terrà dal 9 al 15 ottobre al teatro degli Atti. "Il festival è un punto di riferimento nella proposta culturale della città" spiega l’assessore alla Cultura Michele Lari nel presentare l’edizione di quest’anno, che, con 16 spettacoli, incontri e laboratori, sarà particolarmente ricca. Ma non priva di difficoltà, "perché le spese enormi per sostenere un festival di qualità sono ormai insostenibili", dichiara Argan, lasciando poco spazio all’immaginazione sul futuro del progetto.

Tutte le serate saranno aperte, alle 20.30, da Animali da Palco, una rassegna di poesie che verranno interpretate da Teresio Massimo Troll e Loredana Scianna, passando anche attraverso le voci di giovani autori del territorio. Ad inaugurare il festival, giovedì 9 alle 21, sarà la regia di Davide Iodice con Rosaria, primo capitolo del progetto di antropologia sociale Esclusi. Tante anche le serate dedicate alla danza: venerdì 10, l’assolo di danza Veronica Perlagreco, per St(r)ati, affronterà il tema delle maschere sociali, elogiando il coraggio di mostrare la propria identità. La stessa sera vedrà altre due importanti performance, Beyond 26 della Compagnia Mind in Movement (ore 21.40), dedicata al mondo della comunicazione e delle parole, mentre alle 22.30 Hunt Danza Contemporanea presenterà Whisper, un duetto intimo di Elisa Ricagni e Leonardo Carletti.

Sabato 11, alle 21.15, protagonisti saranno il tema della fede e della bellezza nello spettacolo Quell’attimo di beatitudine con Christian di Filippo, mentre alle 22.30 andrà in scena The Lost King – Riccardo III, progetto artistico che vuole indagare il personaggio controverso di Riccardo III, presentato dalla Compagnia Franco Ferrante. Dive, del Collettivo Nanouk, aprirà un’ulteriore serata, quella di domenica 12, dedicata alla danza, affrontando il tema del diverso. A seguire, alle 22, Al tempo stesso. Solo di danza e parola, della Compagnia Il Tempo Favorevole, e alle 22.40 Before night falls della Compagnia londinese DCollective.

Lunedì 13, per la Giornata della Legalità, verrà ricordato, nelle scuole (ore 10.30) e a teatro (ore 21), il martirio e l’omicidio di don Peppe Diana nello spettacolo Non è stata la mano di Dio, con Corrado la Grasta. Torna la danza martedì 14: alle 21.15 andrà in scena Il canto sulla polvere. Invocazione a Ingeborg Bachmann con Alessandra Chieli, un tributo a Bachmann e alla sua scrittura visionaria, e alle 22.25 sarà la volta del monologo Salvate i bambini, di Spazio51, Alessandro Gioia e Vincenzo Liguori.

L’ultima giornata del festival, che si concluderà con la premiazione dei vincitori, prevede tre appuntamenti di teatro e danza: Roosje’s Bolero di Rosalie Wanka (ore 21), Omaggio a Ezio Bosso di Veronica Bagnolini e con la Compagnia Giovani Danzatori Aulòs e, infine, Acqua Madre di Elisa Barucchieri.

Anna Bellocchi