Traballa la grande coalizione di centrosinistra

Ancora 25 giorni per mettere a punto le strategie. Candidati, liste, coalizioni. Tutto dovrà essere pronto per il 30 aprile. Poi si inizierà veramente a correre verso le elezioni del 9 giugno. Si entra nel vivo, ora. Tutta da giocare la partita che vede come capofila la Democrazia cristiana. Il Pdcs ha da giorni deciso di correre fianco a fianco di Alleanza riformista. Più complicato pensare che al gruppo si possano unire Libera e Partito dei socialisti e dei democratici, nonostante le prove di accordo delle settimane scorse. Tutti seduti attorno allo stesso tavolo. La frattura ereditata dalla legislatura che si è appena conclusa all’interno del Partito socialista è la chiave. Quel Ps dal quale è poi nata Alleanza riformista. Quindi, l’idea della grande coalizione di centrosinistra potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. I giochi, però, sono tutt’altro che fatti. La direzione della Dc torna a riunirsi, mentre oggi il Psd dirà la sua davanti alla stampa. Fuori dalla grande coalizione, continua a sedersi al tavolo con diversi interlocutori Repubblica Futura che nei giorni scorsi ha riunito l’assemblea degli aderenti. "La nostra volontà è di non perseguire alleanze politiche con il solo fine di ottenere posti di governo – dicono dal partito – ma sulla base di proposte serie e concrete su cui basare la propria azione politica. Non ci appartiene la politica dei veti o delle vendette personali, crediamo nella costruzione e nella proposta".

Domani Motus Liberi, intento, sembra intenzionato a correre da solo. "Stiamo lavorando in modo convinto sulla proposta per la San Marino del domani – dice il presidente di Dml, Lorenzo Forcellini Reffi – Vogliamo che sia in continuità con quanto portato avanti fino adesso. Per quanto riguarda alleanze e apparentamenti, credo stiamo dimostrando che non sono tanto le riunioni più o meno nascoste che ci interessano. Nel caso in cui emergano opportunità di valore le prenderemo in considerazione ma al momento abbiamo tutta l’intenzione di presentarci da soli". Intenzione già ben chiara, invece, quella di Rete. "Rete è sempre Rete – dicono dal movimento – non una sommatoria di sigle e numeri senza idee e progetti. Correremo da soli, dato che le coalizioni si costruiscono sui programmi e senza averne è come un matrimonio combinato".