‘Tracce’ al parco: ensemble al femminile per aprire la rassegna

Inizia domani, alle 21, al parco degli Ulivi a Falciano il progetto Tracce poetiche in luoghi desueti con le Glorius 4, gruppo composto da Agnese Carrubba, Federica D’Andrea, Cecilia Foti, Mariachiara Millimaggi, con il loro Play in tour Inconsueto ensemble al femminile che spazia dal jazz al pop, con la cura delle sonorità vocali e degli arrangiamenti, arricchite dalla loro eclettica sicilianità. Il concerto è strutturato con brani cantati a cappella, dalle sole voci e brani accompagnati al pianoforte, suonato alternativamente da Mariachiara Millimaggi e Agnese Carrubba, quest’ultima anche principale arrangiatrice del

gruppo. Ingresso a offerta libera a partire da 5 euro. I proventi della serata saranno devoluti al Teatro Rossini di Lugo danneggiato dall’alluvione avvenuta in Emilia Romagna. In caso di maltempo il concerto si terrà all’Auditorium Little Tony, Serravalle.