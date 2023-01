Trading online, sempre più riminesi nel mirino dei truffatori del web

Ha investito buona parte dei suoi risparmi in criptovalute, credendo che gli avrebbero fruttato rendite astronomiche. I sogni di ricchezza di un 60enne riminese sono però andati in frantumi quando ha scoperto che la piattaforma per il trading online a cui si era rivolto altro non era che uno specchietto per le allodole e che i suoi 150mila euro erano andati in fumo. E’ solo uno dei casi trattati, anche in provincia di Rimini, dagli agenti della polizia postale e delle comunicazioni, compartimenti che hanno ora assunto la nuova denominazione di Centri operativi per la sicurezza cibernetica. A livello nazionale, e la nostra provincia da questo punto di vista non fa eccezione, crescono gli illeciti legati al fenomeno del trading online (3.020 i casi trattati, 130 le persone interessate): dall’emergenza Covid in poi, il mondo delle criptovalute e degli investimenti lucrosi si è trasformata nella nuova frontiera di truffatori e sedicenti broker. Nel mirino, nel corso del 2022, anche il fenomeno delle truffe online, con gli agenti che hanno setacciato siti di e-commerce e market place, trattando complessivamente 15.508 casi e sottoponendo ad indagine 3.541 persone, mentre l’ammontare delle somme sottratte è aumentato del 58%. La polizia postale è da sempre in prima linea nella lotta alla pedopornografia.

Sono state 4.542 le segnalazioni portate all’attenzione nell’anno appena trascorso, con 1.463 persone indagate (+3%) e 149 arresti (+8%). Risale agli ultimi giorni del 2022 la scoperta, nel computer e negli hard disk di proprietà di un agente della polizia locale di Rimini, di oltre 220mila file ritraenti minorenni in atteggiamenti sessualmente espliciti. Le indagini sono destinate con ogni probabilità a proseguire, mentre l’uomo è finito ai domiciliari. A livello nazionale, negli ultimi dodici mesi, sono stati inoltre trattati 424 casi di adescamento online: un fenomeno che, negli ultimi anni, coinvolge in maniera sempre più diffusa anche bambini con meno di 9 anni. L’attività della polizia postale si è concentrata anche sulla lotta agli attacchi informatici ad infrastrutture, istituzioni, aziende e privati, al cyberbullismo e al revenge porn, al contrasto del cyberterrorismo, senza dimenticare la partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione. Diversi gli interventi che, anche nel Riminese, hanno richiesto l’attivazione del comparto. Gli agenti sono scesi in campo lo scorso maggio, in occasione dell’intrusione di un collettivo di hacker russi ai danni dell’aeroporto e della stazione dei treni. I poliziotti hanno inoltre contribuito alle indagini sulle truffe connesse all’hotel Gobbi e a quelle su risse tra giovanissimi avvenute in centro storico (con annessi video circolati sui social). Lo scorso giugno un 17enne riminese era finito nella rete della polizia postale in quanto ritenuto essere uno dei componenti di un’organizzazione che rivendeva su Telegram filmati rubati alle telecamere di sorveglianza delle case. Ma gli agenti si sono occupati anche di truffe amorose: come quella del finto-Micheal Bolton, riuscito a spillare ad una fan riminese del cantante una somma importante.

Lorenzo Muccioli