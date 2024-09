Tradito dal pieno: denunciato ladro armato

Tradito dal pieno. Da quel rifornimento compiuto assieme ai due complici poco prima di mettere a segno un furto durante la Notte Rosa, il 7 luglio scorso. Così, grazie alle immagini di un distributore di benzina nei pressi del casello autostradale di Riccione, gli agenti della Polstrada dopo un mese e mezzo di indagini sono riusciti a risalire al sospettato, risultato essere un 21enne della provincia di Terni. Nello specifico, il giovane era stato immortalato dalla videosorveglianza del distributore mentre la sera del 7 luglio durante una sosta per fare il pieno all’automobile su cui il 21enne viaggiava insieme ad altri due ragazzi, il sospettato veniva ripreso mentre estraeva dai pantaloni una pistola. L’accaduto, subito segnalato alle forze dell’ordine dal titolare della stazione di rifornimento ha fatto scattare subito le ricerche, portando ad associare il ragazzo e i due che erano con lui con un furto compiuto proprio quella sera ad opera di tre persone e sempre in zona casello autostradale di Riccione. Grazie ad un particolare software della polzia, sulla base del fotogramma gli agenti hanno identificato il ragazzo e ne hanno perquisito l’abitazione in provincia di Terni. A seguito del controllo, compiuto dalla Polstrada di Bologna, Rimini e Riccione, è stata trovata in un armadio una replica di una pistola di metallo calibro 8mm, prima di tappo rosso, mostrata nelle fasi del furto la notte del 7 luglio nella Perla Verde. Da qui è scattata la denuncia per l’autore del furto aggravato e porto illegale di replica di pistola, mentre sono ancora in corso nuovi accertamenti per verificare che l’arma non sia stata usata per commettere ulteriori reati e per identificare i due complici del 21enne.