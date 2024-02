Tradito dalla velocità: pusher in manette

Quasi 59 grammi di cocaina nascosti addosso in una tasca del giubbotto. Un albanese di 23 anni è stato tradito dall’alta velocità con cui, l’altro ieri, ha attraversato via Donato Bramanate al volante di una Mercedes, non lontano dall’incrocio con via Circonvallazione Meridionale. La manovra ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Guardia di Finanza di Rimini impegnata nel presidio del territorio. I militari hanno intimato l’alt al 23enne che, una volta arrestata la sua corsa, è apparso fin da subito nervoso. Dopo averlo accompagnato in caserma, le Fiamme Gialle hanno proceduto alla perquisizione personale del sospettato. Il giovane ha cercato inutilmente di nascondere il contenuto di una tasca del giubbotto, nella quale era custodito un involucro con un quantitativo di ‘polvere bianca’, che a seguito dei campionamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è risultata essere cocaina. A quel punto le Fiamme Gialle hanno deciso di andare fino in fondo estendendo ulteriormente la perquisizione. Le ulteriori verifiche approfondite compiute dai militari sulla Mercedes non ha però portato al rinvenimento di altro stupefacente. Successivamente i militari hanno svolto una perquisizione anche all’interno dell’abitazione dell’albanese. Perquisizione che in questo caso ha dato però esito negativo. Il 23enne, difeso dall’avvocato Giovanni Collura, è stato dichiarato in arresto e ieri mattina è stato accompagnato in tribunale a Rimini dove è stato processato per direttissima. Nei suoi confronti il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere in assenza di una soluzione abitativa stabile dell’indagato, ma il legale difensore si è riservato di presentare una nuova istanza.