Tradito dalle scarpe. Indagato un ex agente

Un poliziotto in pensione è indagato per un presunto tentativo di truffa che sarebbe stato commesso ai danni di un’assicurazione. L’uomo - secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti - avrebbe infatti ‘gonfiato’ l’importo del risarcimento chiesto alla compagnia. Succede a Rimini e si riferisce al caso di un incidente stradale, senza gravi conseguenze, avvenuto nell’agosto del 2021, quando l’agente in pensione era stato investito da un’auto all’uscita di un parcheggio. Il poliziotto, già libero dal servizio attivo, era in scooter ed era caduto a terra, senza riportare ferite o traumi di grave entità, mentre alla guida dell’autovettura si trovava una giovane donna.

Quando l’agente aveva dato scarico all’assicurazione dell’auto, aveva dichiarato di essere in possesso di occhiali e cellulare di valore e di indossare scarpe di marca. Tutti beni che si erano stati danneggiati nel sinistro e di cui chiedeva il risarcimento per circa mille e 500 euro. L’agente aveva esibito al perito, incaricato dall’assicurazione di compiere un accertamento dei danni, un iPhone, un paio di scarpe della Nike e un paio di occhiali da sole. Oggetti che, a suo dire, sarebbero rimasti danneggiati nel corso dell’incidente stradale risalente all’estate del 2021.

L’indagine dei carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è stata avviata su segnalazione dell’assicurazione dell’automobilista. La ragazza infatti al momento dello schianto, pur essendo consapevolmente in torto, aveva comunque fatto delle fotografie al mezzo incidentato e allo scooterista, consegnandole successivamente all’assicurazione nel momento della quantificazione dei danni. È emerso così - sempre stando alla ricostruzione compiuta dagli inquirenti - che il poliziotto in pensione non avrebbe indossato scarpe di marca, ma ciabatte, il telefono e gli occhiali non sarebbero stati quelli di cui aveva chiesto l’indennizzo, ma altri dal valore economico inferiore. Gli accertamenti compiuti dai carabinieri e della compagnia di assicurazione sono valsi all’ex agente della polizia di Stato di Rimini, oggi non più in servizio, l’iscrizione nel registro degli indagati.

L’ipotesi di reato è quella di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. L’indagato è difeso dall’avvocato Marco Ditroia del Foro di Rimini.