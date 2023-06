Tradizione e modernità finiscono in vetrina

La storia e la modernità si incontrano nel centro storico di Santarcangelo. Da una parte la tradizione della Bottega storica ‘La tua casa shabby’ di Gastone Paganelli, in via Matteotti 17. Dall’altra uno spazio innovativo, dove non solo si acquistano capi d’abbigliamento tecnici, ma si organizzano anche eventi e tour guidati in bici: il nuovo Gregario di Luca Ronconi in via Saffi 4. Ieri mattina la sindaca Alice Parma ha consegnato la targa di bottega storica al negozio di Paganelli, che certifica l’ingresso dell’attività nell’albo regionale. L’attività nasce infatti nel 1957 con oggetti e arredi per la casa. Affacciato su piazza Rino Molari, a pochi passi dal Combarbio, il negozio presenta tuttora diverse testimonianze dell’epoca: le vetrine sono infatti abbellite dal cornicione originale, mentre all’interno si conserva la pavimentazione antecedente il 1957. "L’albo delle botteghe storiche si arricchirà presto di nuove attività – conclude la sindaca insieme all’assessora Angela Garattoni – anche grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria. Una nuova opportunità attivata dall’amministrazione".

In via Saffi invece è nata da pochi giorni una nuova attività commerciale, grazie alla passione per lo sport, il marketing e il turismo del titolare Luca Ronconi, in collaborazione con l’azienda Alexander bike Wear. ‘Gregario’ è un luogo dove acquistare capi d’abbigliamento tecnico, realizzati da un’azienda artigianale di Gatteo, ma anche uno spazio dove incontrarsi, organizzare tour in bici in Valmarecchia e fare eventi. "Abbiamo un territorio incredibile e va promosso – dice Ronconi – Per questo abbiamo attivato dei tour con guide turistiche sportive autorizzate, per stranieri e non. Questi spazi innovativi funzionano molto bene in Europa e ho voluto riproporre quest’idea a Santarcangelo. Qui si può comprare abbigliamento, ma anche noleggiare e-bike elettriche, e partecipare a tour con tanto di degustazioni finali e visite a Santarcangelo, Verucchio e in alta Valmarecchia. L’obiettivo è metterci in rete per promuovere ancora di più la nostra valle". Fra poche settimane da Gregario passeranno anche sportivi professionisti ed ex corridori. "Stiamo preparando un calendario di eventi e incontri – conclude Ronconi – Vogliamo diventare un punto di riferimento per i tanti ciclisti della provincia e dei cicloturisti".

Rita Celli